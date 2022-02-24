Из-за обстрелов украинских военных пострадали трое жителей Белгородской области

Один из восьми разрушенных домов.

Следственный комитет РФ сообщил о последствиях обстрела Белгородской области со стороны украинской армии.

По данным следствия, 24 февраля в течение дня в результате прямых попаданий снарядов по населенным пунктам Белгородского и Ровеньского районов двоим российским гражданам и одному ребенку 2015 года рождения причинены телесные повреждения, уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Информации о состоянии здоровья пострадавших минимум. Известно лишь, что мальчик получил глубокие порезы на ногах. В больнице ему наложили швы, грядущую ночь он проведет под наблюдением врачей.

На видео тот самый мальчик, его увозят из разрушенного дома.

В результате заведены уголовные дела по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лица, причастные к нему.

Как уже сообщала «КП», сегодня с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе были видны летящие снаряды. При этом силовые ведомства никакие не комментировали происходящее, опровергнув лишь попадание снаряда в наркологический диспансер.

Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил о шести эпизодах разрушений.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.