В Белгородской области открыли три пункта пропуска для беженцев с Украины

22 февраля беженцы с Украины приехали в Белгород на поезде. С 24 февраля они идут пешком. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков только что рассказал о том, как обстоит ситуация с беженцами с Украины.

- Сегодня с утра 22 человека из Журавлевки перевезли в Белгород, - уточнил глава региона. - Их расселили в гостинице. Это те люди, которые после опроса главой поселения изъявили желание временно покинуть свои жилища. Только что встретился с некоторыми из них, чувствуют себя хорошо, кормят их хорошо и надеются на быстрое возвращение домой. Я тоже на это рассчитываю. Постараемся оказывать оперативную помощь всем, кто в ней нуждается. Гладков отметил, что количество фейковой информации нарастает с каждым днем и призвал доверять данным исключительно из официальных источников.

Хорошая новость для жителей Украины, чьи родственники живут в России. В трех районах - Белгородском, Шебекинском, Грайворонском - заработали пункты пропуска. Перейти через границу можно как пешком, так и на автомобиле.

Как ранее сообщала «КП», за 24 и 25 февраля на территорию нашего региона перебрались более 65 жителей Украины. В основном это родственники и знакомые тех людей, которые проживают в Белгородчине. Их проверяют, и они уходят к своим родственникам.

Напомним, что обстрел Белгородской области украинскими военными начался рано утром 24 февраля. Вечером того же дня следственный комитет РФ сообщил, что на территории региона уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок. Их жизни ничто не угрожает.

Как известно, с 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на территории Украины. Трансляцию событий в режиме реального времени читайте по ссылке.