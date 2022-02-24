Пострадал 6-летний ребенок: в Белгородской области зафиксировали шесть разрушений из-за снарядов

Фото со страницы Вячеслав Гладкова в VK.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что сегодня на территории региона произошло несколько разрушений.

- Мы насчитываем шесть эпизодов, - сообщил глава Белгородчины на своих страницах в соцсетях. - Я бы сейчас не хотел говорить о причинно-следственных связях, работает следственная бригада на каждом объекте. После того, как проведут следственные мероприятия, будет названа причина.

«КП» стали известны пять мест, куда угодили снаряды.

1. Улица Спортивная 158, п. Майский - снаряд упал в районе дома, в результате чего пострадал шестилетний ребенок. Мальчик получил глубокие порезы на ногах. Сейчас ему в больнице будут накладывать швы, и он останется там под наблюдением врачей.

На видео тот самый мальчик, его увозят из разрушенного дома.

2. п. Майский 80 ул. Индустриальная 136 - снаряд разрушил нежилой дом, без пострадавших.

3. с. Беловская ул. Садовая 12 - в огород прилетел снаряд и не разорвался, на месте спасатели работали.

4. п. Майский, проспект 50-летия Октября - снаряд упал на детскую площадку, без пострадавших.

5. п. Майский ул. Александра Невского д.28 - снаряд попал в дом, разрушен. Без пострадавших. Дом нежилой.

Как сообщала "КП", сегодня с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе были видны летящие снаряды. При этом силовые ведомства никакие не комментировали происходящее, опровергнув лишь попадание снаряда в наркологический диспансер.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.