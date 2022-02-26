На территорию Белгородской области перешли более 65 украинцев

22 февраля в 12:05 в Белгород приехал первый поезд с беженцами. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Начинает увеличиваться количество людей, которые приходят со стороны Украины, - обратился сегодня к жителям Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков. - Например, вчера глава Вейделевского района доложил, что за двое суток на нашу территорию пришло 55 человек. В основном это родственники и знакомые тех людей, которые проживают на территории нашей области. Проверяем, и они уходят к своим родственникам.

По словам главы региона, за минувшую ночь на территорию Белгородского района пришло чуть более десяти человек. Их отправили в пункт временного размещения.

Как уже сообщала «КП», обстрел Белгородской области украинскими военными начался рано утром 24 февраля. Вечером того же дня следственный комитет РФ сообщил, что на территории Белгородчины уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок. Их жизни ничто не угрожает.

А вечером 25 февраля Вячеславу Гладкову пришлось прервать рабочую поездку по дальним районам области - Ровеньскому и Вейделевскому - из-за инцидента в одном из приграничных сел.

Напомним, что с 24 февраля российские войска проводят спецоперацию на территории Украины. Трансляцию событий в режиме реального времени читайте по ссылке.