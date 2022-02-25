Белгородский губернатор прокомментировал инцидент в приграничном селе

Вячеслав Гладков выехал в Журавлевку, чтобы изучить ситуацию. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков прервал рабочую поездку по дальним районам области - Ровеньскому и Вейделевскому - из-за инцидента в одном из приграничных сел. Об этом глава региона сообщил на своей странице в "Инстаграме".

- Выехал в Журавлевку, откуда днем поступали тревожные сообщения, чтобы изучить ситуацию лично. Инцидент был. Пострадавших и разрушений нет. Предложил жителям покинуть село. Две многодетные семьи согласились.

По словам губернатора, людей разместили в гостинице. В самой же Журавлевке продолжается обход по домам и опрос. Если другие жители примут решение, их также вывезут.

- Повторюсь: вопрос безопасности не стоит. Контролируем ситуацию, на территории спокойно.

Кроме того, 25 февраля Вячеславу Гладкову поступали сообщения о некоторых происшествиях в Шебекинском городском округе.

- Сам там не был сегодня, но по докладу главы муниципалитета и глав сельских поселений, абсолютно такая же ситуация: нет никаких разрушений, нет пострадавших. Есть характерные для нашего сложного времени события, но ситуация находится под контролем.

Ранее в гостиницы переселили белгородцев, чьи дома пострадали от украинских снарядов. Всего в ходе военных действий оказались повреждены семь жилых зданий, еще в нескольких дворах есть небольшие повреждения. Власти и представители бизнеса уже предложили свою помощь в восстановлении жилья.

По данным Следственного комитета РФ, в Белгородской области пострадали три человека: двое взрослых и шестилетний ребенок. Мальчик получил глубокие порезы на ногах. В больнице ему наложили швы.

Военная спецоперация на территории Украины началась ранним утром 24 февраля. Трансляцию событий в режиме реального времени - читайте по ссылке.

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