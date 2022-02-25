Белгородцев, чьи дома пострадали от украинских снарядов, переселили в гостиницы

Один из поврежденных домов в Белгородской области. Фото предоставлено "КП".

- Мы провели ревизию нанесенных повреждений, - поделился итогами заседания оперштаба губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. - Всего повреждены семь домов, еще в нескольких домах – небольшие повреждения во дворах. Жильцы ряда домов переселены в гостиницы Белгорода. Будем помогать восстанавливать дома – представители белгородского бизнеса уже предложили свою помощь. Людей не бросим. Считаем ущерб, нанесенный дорожной сети, – хотим запросить помощь из федерального бюджета на восстановление поврежденного дорожного покрытия.

Глава Белгородчины обратил внимание на обилие лживой информации. Так, например, вчера вечером появились вбросы об отключении электричества и воды в ряде муниципалитетов. Губернатор заверил, что все системы переведены в режим повышенной готовности и функционируют в штатном режиме. Вода, свет, газ и тепло есть. При непредвиденных перебоях в важных социальных объектах будут работать генераторы.

Также по словам Вячеслава Гладкова, продуктами питания и ГСМ область обеспечена в полном объеме. Он пообещал проверить необоснованный рост цен во время сегодняшней поездки по приграничным районам.

Как ранее сообщала «КП», вчера с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе были видны летящие снаряды. При этом силовые ведомства никак не комментировали происходящее, опровергнув лишь попадание снаряда в наркологический диспансер. Позже губернатор сообщил о шести эпизодах разрушений.

По данным следственного комитета РФ, пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок. Информации о состоянии здоровья пострадавших минимум. Известно лишь, что мальчик получил глубокие порезы на ногах. В больнице ему наложили швы, минувшую ночь он провел под наблюдением врачей.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.