Белгородский губернатор посетит приграничные районы с Украиной

Вячеслав Гладков обещает оказать помощь всем, кто пострадал от вчерашних обстрелов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Ночь в Белгородской области прошла спокойно, происшествий не зарегистрировано, - отметил сегодня утром Вячеслав Гладков. - С утра проведу заседание оперативного штаба, затем - большое совещание, посвященное началу весенних полевых работ. Хочу заслушать информацию заместителя губернатора, министра сельского хозяйства области, как мы готовы к весенним полевым работам: что у нас с запасами ГСМ, минеральными удобрениями, как мы распределяем три миллиарда рублей, ту помощь, которую мы получаем из федерального бюджета, которая будет направлена сельхозпроизводителям. А также обсудим некоторые другие вопросы.

Затем хочу проехать по тем районам, которые соприкасаются с государственной границей Украины, встретиться с главами, встретиться с жителями, посмотреть текущую ситуацию уже на местах. Поступают вопросы, какая помощь будет организована тем жителям, которые вчера потеряли свои дома, разрушенные полностью или частично. Хотел всех успокоить. Мы, конечно, всестороннюю помощь окажем. Никого в беде не бросим.

Как ранее сообщала «КП», вчера с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе были видны летящие снаряды. При этом силовые ведомства никакие не комментировали происходящее, опровергнув лишь попадание снаряда в наркологический диспансер. Позже губернатор сообщил о шести эпизодах разрушений.

По данным следственного комитета РФ, на территории Белгородчины уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок. Информации о состоянии здоровья пострадавших минимум. Известно лишь, что мальчик получил глубокие порезы на ногах. В больнице ему наложили швы, минувшую ночь он провел под наблюдением врачей.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.