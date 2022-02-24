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Политика24 февраля 2022 18:57

Обстрел со стороны Украины не помешает белгородцам провести фестиваль классической музыки

Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей региона сохранять спокойствие
Алексей СЕРГУНИН
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Вячеслав Гладков делится оптимизмом.

Вячеслав Гладков делится оптимизмом.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Ситуация нормализуется, - обратился этим вечером к белгородцам Вячеслав Гладков. - Продуктов питания в магазинах достаточно. Запаса ГСМ в области достаточно. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На предприятиях ЖКХ и теплоэнергетического комплекса введен режим повышенной готовности.

В настоящее время в аэропорту выполняются все мероприятия транспортной безопасности, направленные на сохранность инфраструктуры аэропорта, взлетно-посадочной полосы и радиолокационного оборудования. В аэропорту отсутствует массовое скопление пассажиров, планирующих авиаперелеты на текущие даты. Работа по возврату и обмену приобретенных пассажирами билетов ведется в соответствии с информацией, размещенной на официальных сайтах авиакомпаний и в кассах Белгородского аэропорта.

Проверяем, как работает режим антитеррористической защищенности в школах и детских садах. В детские сады выехали проверки из Министерства образования. Эта ситуация на контроле у заместителя губернатора – он оперативно мне докладывает. Сейчас идет опрос в родительских чатах, и, если будет запрос от родителей, завтра мы увеличим дежурные группы. Если такая динамика сохранится, то в понедельник мы вернемся к нормальной работе – школы и детсады откроются в тех районах и округах, в которых они сегодня были закрыты.

Вижу, что многие снимали наличные средства в банкоматах – ажиотаж очень высокий. Банки максимально оперативно пополняют запас наличности. Но я прошу вас сохранять спокойствие: средств в банках достаточно. Даже больше, чем достаточно. Электронные способы платежей работают в штатном режиме.

Кроме того, сегодня поступил неожиданный вопрос: «Будет ли проводиться традиционный фестиваль классической музыки в филармонии, который должен открыться в эти выходные?» Отвечаю: фестиваль обязательно будет, музыканты и артисты едут.

Как ранее сообщала «КП», сегодня с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе были видны летящие снаряды. При этом силовые ведомства никакие не комментировали происходящее, опровергнув лишь попадание снаряда в наркологический диспансер. Позже губернатор сообщил о шести эпизодах разрушений.

По данным следственного комитета РФ, на территории Белгородчины уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок. Информации о состоянии здоровья пострадавших минимум. Известно лишь, что мальчик получил глубокие порезы на ногах. В больнице ему наложили швы, грядущую ночь он проведет под наблюдением врачей.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ