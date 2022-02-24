Обстрел со стороны Украины не помешает белгородцам провести фестиваль классической музыки

Вячеслав Гладков делится оптимизмом. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Ситуация нормализуется, - обратился этим вечером к белгородцам Вячеслав Гладков. - Продуктов питания в магазинах достаточно. Запаса ГСМ в области достаточно. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. На предприятиях ЖКХ и теплоэнергетического комплекса введен режим повышенной готовности.

В настоящее время в аэропорту выполняются все мероприятия транспортной безопасности, направленные на сохранность инфраструктуры аэропорта, взлетно-посадочной полосы и радиолокационного оборудования. В аэропорту отсутствует массовое скопление пассажиров, планирующих авиаперелеты на текущие даты. Работа по возврату и обмену приобретенных пассажирами билетов ведется в соответствии с информацией, размещенной на официальных сайтах авиакомпаний и в кассах Белгородского аэропорта.

Проверяем, как работает режим антитеррористической защищенности в школах и детских садах. В детские сады выехали проверки из Министерства образования. Эта ситуация на контроле у заместителя губернатора – он оперативно мне докладывает. Сейчас идет опрос в родительских чатах, и, если будет запрос от родителей, завтра мы увеличим дежурные группы. Если такая динамика сохранится, то в понедельник мы вернемся к нормальной работе – школы и детсады откроются в тех районах и округах, в которых они сегодня были закрыты.

Вижу, что многие снимали наличные средства в банкоматах – ажиотаж очень высокий. Банки максимально оперативно пополняют запас наличности. Но я прошу вас сохранять спокойствие: средств в банках достаточно. Даже больше, чем достаточно. Электронные способы платежей работают в штатном режиме.

Кроме того, сегодня поступил неожиданный вопрос: «Будет ли проводиться традиционный фестиваль классической музыки в филармонии, который должен открыться в эти выходные?» Отвечаю: фестиваль обязательно будет, музыканты и артисты едут.

Как ранее сообщала «КП», сегодня с раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе были видны летящие снаряды. При этом силовые ведомства никакие не комментировали происходящее, опровергнув лишь попадание снаряда в наркологический диспансер. Позже губернатор сообщил о шести эпизодах разрушений.

По данным следственного комитета РФ, на территории Белгородчины уничтожен один жилой дом, повреждены восемь домов и один автомобиль. Пострадали трое человек – двое взрослых и 6-летний ребенок. Информации о состоянии здоровья пострадавших минимум. Известно лишь, что мальчик получил глубокие порезы на ногах. В больнице ему наложили швы, грядущую ночь он проведет под наблюдением врачей.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.