Белгородские власти: никто в наркологический диспансер не стрелял

Такие полеты снарядов видны по всему Белгороду. Скриншот видео из соцсетей.
С раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе видны летящие снаряды. Соцсети пестрят информацией.
Сообщение о попадании снаряда в наркологический диспансер и происходящей эвакуации, не подтвердилось. «Там все в порядке», - сообщили "КП" в областном правительстве.
Воронка от упавшего снаряда на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".
Ряд телеграм-каналов проинформировали о падении нескольких боевых снарядов на улице Дальней Садовой.
Снаряд повредил дом на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".
По предварительным данным, пострадал один человек – от порезов от разбитого стекла.
Снаряд упал на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".
На самом же деле, как сообщили «КП» местные жители, взрыв раздался на улице 8 марта.
Тем временем силовые ведомства Белгородской области пока никак не комментируют ситуацию. В эти минуты в правительстве продолжается расширенное заседание с участием губернатора.
Вячеслав Гладков уже принял решение об отмене занятий в школах на границе с Украиной.
Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.