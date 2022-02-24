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Политика24 февраля 2022 5:46

Белгородские власти: никто в наркологический диспансер не стрелял

При этом взрывы слышны по всему городу
Алексей СЕРГУНИН
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Такие полеты снарядов видны по всему Белгороду. Скриншот видео из соцсетей.

Такие полеты снарядов видны по всему Белгороду. Скриншот видео из соцсетей.

С раннего утра в Белгороде начали раздаваться взрывы. То и дело в небе видны летящие снаряды. Соцсети пестрят информацией.

Сообщение о попадании снаряда в наркологический диспансер и происходящей эвакуации, не подтвердилось. «Там все в порядке», - сообщили "КП" в областном правительстве.

Воронка от упавшего снаряда на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".

Воронка от упавшего снаряда на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".

Ряд телеграм-каналов проинформировали о падении нескольких боевых снарядов на улице Дальней Садовой.

Снаряд повредил дом на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".

Снаряд повредил дом на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".

По предварительным данным, пострадал один человек – от порезов от разбитого стекла.

Снаряд упал на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".

Снаряд упал на улице 8 марта. Фото предоставлено "КП".

На самом же деле, как сообщили «КП» местные жители, взрыв раздался на улице 8 марта.

Тем временем силовые ведомства Белгородской области пока никак не комментируют ситуацию. В эти минуты в правительстве продолжается расширенное заседание с участием губернатора.

Вячеслав Гладков уже принял решение об отмене занятий в школах на границе с Украиной.

Напомним, что сегодня президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» обратился к россиянам и сообщил о начале спецоперации на территории Украины.

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