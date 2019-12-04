В Яковлево спасатели завершили разбор завалов 4-этажного обрушившегося дома

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва бытового газа в 4-этажном доме в поселке Яковлево. На момент происшествия в доме было 24 человека, 17 человек были оперативно эвакуированы, 6 госпитализированы, тело погибшего было извлечено из-под завала, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

О том, что пострадавшим будут выделены деньги на текущие расходы, сообщил глава региона Евгений Савченко, который находился на месте обрушившегося дома:

- Мы определились, на текущие расходы завтра все, кто здесь проживали, получат по 30 тыс. рублей на текущие расходы. По всей вероятности, это здание придется сносить и строить новый дом.

Фото пресс-службы УМЧС России по Белгородской области.

В своем Instagram об окончании разбора завалов сообщил глава администрации Яковлевского городского округа Андрей Чесноков:

- На данный момент разбор завалов завершен. На месте происшествия работают органы следствия.

Также Андей Черноков сообщает, что жителям дома и пострадавшим окажут всестороннюю помощь, а в местной администрации работает оперативный штаб.

По версии СК, взрыв произошел в квартире на первом этаже дома. В результате обрушилась стена с 1-го до 4-го этажа.Напомним, что вчера вечером, в Яковлево в доме №102 по улице Шаландина взрыв бытового газа разрушил четыре этажа жилого дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, а также смерть человека»).

Пострадали шесть жильцов. Во время спасательной операции из-под завалов извлекли тело местного жителя 1983 года рождения. Его направят на экспертизу, чтобы установить причину смерти. Также СК ведет допрос свидетелей и очевидцев происшествия.

О том, что один из пострадавших был направлен о ожоговый центр Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа сообщили в пресс-службе губернатора.

Фото пресс-службы УМЧС России по Белгородской области.

В региональном МЧС сообщают, что информация о взрыве поступила в 20:05 по московскому времени. Первые подразделения прибыли на место в 20:08. На момент происшествия в доме было 24 человека, 17 человек были оперативно эвакуированы, 6 госпитализированы, тело погибшего было извлечено из-под завала. Для эвакуированных жильцов развернут пункт временного размещения на базе детского лагеря «Прометей».

На данный момент решается вопрос о расселении людей из пострадавшего дома. Все оперативные службы работают на месте, в том числе и психологи МЧС. Начальник Главного управления МЧС России по Белгородской области генерал-майор внутренней службы Сергей Петрович Потапов с места разбора завалов сообщил, что в ликвидации последствий было задействовано 209 человек и 66 единиц техники, в том числе от МЧС России 136 человек и 32 единицы техники.