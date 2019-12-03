2019-12-03T21:56:04+03:00
Происшествия

Под Белгородом из-за взрыва газа в многоэтажке рухнула стена

Известно о пяти пострадавших
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото: из архива "КП".фото: из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Взрыв бытового газа произошел в четырехэтажке № 102 на улице Шаландина в поселке Яковлево. Как рассказали в ГУ МЧС по Белгородской области, сообщение о ЧП поступило в 20.05. Газ рванул в квартире на первом этаже, от чего рухнула внешняя стена дома. На месте работают спасатели и силовики.

Правда, пока что деталей случившегося мало. По предварительной информации, пострадали два человека, их госпитализировали. Уточнить пол и возраст пострадавших, а также тяжесть их травм в ведомстве еще не смогли. Остальных жителей эвакуировали. В дальнейшем власти займутся их расселением.

Под Белгородом из-за взрыва газа в многоэтажке рухнула стена.

В пресс-службе облправительства «Комсомольской правде» рассказали, что на место взрыва отправился губернатор Евгений Савченко.

- Известно о 5 пострадавших. Один из них доставлен в ожоговый центр Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Еще четырех госпитализировали в местную ЦРБ, - добавил пресс-секретарь Дмитрий Ткачев.

Дом построили в 1993 году. Фото: очевидцев.

Дом построили в 1993 году.Фото: очевидцев.

На месте продолжают работать спасатели, они разбирают завалы. Дмитрий Ткачев также подтвердил, что по предварительной информации, причиной обрушения жилого дома мог стать взрыв бытового газа.

Добавим, что дом этот был построен в 1993 году, его общая площадь составляет 777 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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