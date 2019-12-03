2019-12-04T01:00:40+03:00
Происшествия

Под завалами рухнувшего при взрыве газа дома под Белгородом может оставаться еще один человек

Недавно спасатели извлекли из-под обломков женщину
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В поселке Яковлево Белгородской области продолжаются аварийно-спасательные работы на месте обрушения четырехэтажного дома по улице Шаландина, 102. При взрыве газа упала стена здания. По последней информации регионального ГУ МЧС, пострадали пять человек. Детей среди них нет.

- Один из пострадавших доставлен в ожоговый центр Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Еще четырех госпитализировали в местную ЦРБ, - рассказал пресс-секретарь губернатора Дмитрий Ткачев.

Дом построили в 1993 году. Фото: очевидцев.

Дом построили в 1993 году.Фото: очевидцев.

Однако есть вероятность, что под грудой бетона может оставаться еще один житель. Это мужчина, возраст которого пока не сообщают. А недавно спасатели извлекли из-под завалов женщину. Она жива - ее передали бригаде скорой помощи.

- От нашей заправки до этого дома метров 200, - рассказала нам сотрудница местной АЗС. - Громкий хлопок мы услышали примерно в 19.45: как раз закрывали смену и посмотрели на часы. Подумали, что у фуры взорвались колеса. Огня не видели. А потом уже водители рассказали, что взорвался дом.

В ГУ МЧС по Белгородской области сообщение о ЧП поступило через двадцать минут - в 20.05. Газ рванул в квартире на первом этаже, от чего рухнула внешняя стена дома. По словам местных жителей, эвакуированных людей временно поселят в один из оздоровительных лагерей Яковлевского района.

Добавим, что дом этот был построен в 1993 году, его общая площадь составляет 777 квадратных метров.

Пресс-секретарь губернатора Белгородской области Дмитрий Ткачев о чп.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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