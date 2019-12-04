Взрыв газа дома в Белгородской области: из-под завалов дома достали погибшего мужчину

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся многоэтажки в поселке Яковлево погибшего мужчину. Напомним, 3 декабря около восьми часов вечера в одной из квартир на первом этаже дома №102 по улице Шаландина произошел взрыв газа. Из-за чего рухнула внешняя стена здания.

В региональном ГУ МЧС рассказали, что по документам в доме прописаны 24 человека, 18 из которых в срочном режиме эвакуировали. Пять человек пострадали: две женщины и три мужчины. Одного доставили в ожоговый центр Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Еще четырех госпитализировали в местную ЦРБ. Позже - в районе 11 часов вечера - к медикам за помощью обратилась женщина из числа эвакуированных.

Дом построили в 1993 году.Фото: очевидцев.

А вот одного человека никак не удавалось найти. Оперативные ведомства несколько часов разбирали груду бетона. Около полуночи тело погибшего обнаружили. Его возраст сейчас уточняется. По внешнему виду, мужчине в районе 30-40 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/747623" frameborder="0"></iframe> Под Белгородом из-за взрыва газа в многоэтажке рухнула стена.

В ГУ МЧС по Белгородской области уточняют, что аварийно-спасательные работы продолжаются и сейчас. Ведь в доме могли находиться непрописанные, неучтенные люди.

Добавим, что жильцам рухнувшего здания не понадобилось временное жилье. Все они разъехались к родственникам. Власти обещают выплатить пострадавшим на первое время по 30 тысяч, затем специалисты оценят имущественный вред и примут решение о размере компенсаций.

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