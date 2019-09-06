Футбольный агент: "Кокорину и Мамаеву по силам вернуться на уровень сборной"

Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина - Кирилла.

По словам адвоката спортсменов, ребята хотят вернуться в профессиональный футбол. "Комсомолка" узнала у известного агента Алексея Сафонова, какие российские клубы могли бы усилиться Кокориным и Мамаевым.

- Они нормальные игроки, и возраст у них хороший. Может быть, сами дурость сваляли, но их отпустили, значит тему закрыли. Собака лает - караван идет, - отвечает Алексей Сафонов. - Я так понимаю, что на Александра Кокорина рассчитывает "Зенит". Это неоднократно заявляли. По Павлу Мамаеву ситуация сложнее. "Краснодар" его в своих рядах видеть не хочет.

Первым рассмотрели дело Александра Кокорина. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Тут возникает вопрос, разорвал ли клуб с Павлом Мамаевым контракт. Если он сейчас имеет статус свободного агента, то, даже несмотря на закрытие трансферного окна, может найти себе клуб в ближайшее время.

- Думаю, любой команде из второй восьмерки РФПЛ Павел Мамаев был бы интересен. Понятное дело, что футболистам потребуется время на адаптацию. Те, кто возьмет ребят, не прогадают. Они поняли цену ошибки и теперь полностью сосредоточатся на футболе. Я бы на месте руководителей или тренеров того же Мамаева взял без проблем, - считает футбольный агент. - Им еще по силам вернуться и на уровень сборной. Понятное дело, что спортсменам придется падать в зарплате. Те условия, что у них были до инцидента, им никто не даст. Но думаю, что у ребят сейчас на первом месте - просто вернуться в футбол.

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