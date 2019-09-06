Исправились досрочно: Как Кокорина и Мамаева освобождали из колонии

- Больше всего выиграл местный турбизнес, - шутили между собой журналисты федеральных СМИ, ожидая решения суда об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева у ворот алексеевской исправительной колонии № 4 утром 6 сентября.

Оно и правда: все номера местной гостиницы накануне выездного заседания районного суда были заняты десятками гостей из столицы.

ИК №4 в утро судебного заседания.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Впрочем, через пару часов стало ясно, что футболисты в проигрыше тоже не остались.

Ожидание внутри периметра, оцепленного полицейскими и сотрудниками УФСИН с собаками, преградившими путь любому транспорту, увенчалось раздавшейся из-за стены лирической композицией All for love в исполнении Рода Стюарта. И тут всем стало ясно, что счастье близко.

Информацию об условно-досрочном освобождении подтвердила вышедшая к журналистам секретарь суда по уголовным делам Любовь Дубина:

- Сегодня было рассмотрено ходатайство об УДО, поданное адвокатом Юрием Падалко. Оно удовлетворено, и осужденные освобождены условно-досрочно. Суд признал, что они не нуждаются в дальнейшем отбывании срока для своего исправления. И уже отбыли треть наказания, предусмотренного законом. Также суд учел их поведение: режим не нарушали, имеют ряд поощрений, взысканий нет. Все были трудоустроены в швейном цехе в ИК. Суд принял во внимание заявление администрации о целесообразности их освобождения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/730443" frameborder="0"></iframe> Секретарь Алексеевского районного суда - об освобождении футболистов по УДО.

Сам Юрий Падалко отметил:

- Сразу скажу, процесс проходил довольно сложно. Он был тяжелым еще и потому, что к нему приковано много внимания. Решение выносилось долго. Скрупулезно изучались все представленные мной доказательства. В итоге все-таки суд и прокуратура пришли к выводу, что мои ходатайства об УДО для братьев Кокориных и Павла Мамаева обоснованы. Со стороны адвоката пострадавшего Дениса Пака подано заявление о том, что они против этого не возражают. В течение 10 суток решения вступят в законную силу, и ребята будут физически освобождены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/730444" frameborder="0"></iframe> Адвокат Юрий Падалко - о досрочном освобождении футболистов.

Заместитель Алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов также высказался об удовлетворении ходатайства положительно:

- Футболисты зарекомендовали себя с хорошей стороны. По прибытии были трудоустроены, добросовестно относились к работе, посещали мероприятия воспитательного характера, заслужили по два поощрения. Принимали участие в спортивных мероприятиях, и даже способствовали приобщению к спорту других осужденных. Поэтому основанная цель уголовного наказания - исправление - была достигнута. Я полагаю, что после вступления решения суда в законную силу они смогут вновь радовать болельщиков зрелищными матчами и новыми спортивными победами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/730445" frameborder="0"></iframe> Заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов - об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО.

Обжаловать решение суда никто не намерен. А значит, к 17 сентября футболисты должны покинуть колонию.

- Ребята отреагировали на освобождение как обычные люди, - делится адвокат Падалко. - Они все-таки провели в заключении практически год. Это место лишения свободы, и ничего хорошего здесь нет. Они рады вернуться к своим семьям и детям. Что касается планов, скорее всего, продолжат карьеру, но взаимоотношения с клубами сложные. Футболисты хотят играть, но неизвестно, как получится.

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО. Справедливо?.Опрос

Напомним, в исправительную колонию футболисты прибыли в начале июля. И провели в ней более двух месяцев. В ИК осужденные спортсмены занимались упаковкой одноразовых костюмов. Их зарплата составляла 11 тысяч рублей, при этом футболисты шутили, что не знают, куда им тратить эти деньги.

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