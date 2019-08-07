Мамаев и Кокорин в белгородской колонии проведут матч против профессиональной команды

Александр Кокорин и Павел Мамаев вновь выйдут на футбольное поле 10 августа в исправительной колонии №4 города Алексеевка Белгородской области. Нашумевшие игроки в составе команды «Золотой лев» проведут товарищескую игру с местным футбольным клубом «Салют». Встречу анонсировали 7 августу в социальных сетях белгородской команды. Инициатором встречи выступило само руководство местного клуба.

Трудно сравнивать игровую площадку за решеткой с многотысячными стадионами, на которых выступали футболисты. Здесь все гораздо скромнее. Поэтому и играть будут в формате «шесть на шесть»: то есть вратарь и пять полевых игроков в каждой команде. Матч продлится час, а если говорить точнее - будет два тайма по 30 минут. Позвали и профессионального судью.

- Фан-сектор открыт? - тут же поинтересовались фанаты из сообщества «Белый Город». Вопрос «Как взять билет на матч?» вообще стал самым частым под анонсом встречи. Вот только ответ вряд ли порадует болельщиков - игра будет закрытой.

Более того, даже о какой-либо трансляции - текстовой или видео - говорить рано. Скорее всего, о том, как прошел матч можно будет узнать только постфактум. Напомним, Павел Мамаев уже «возобновлял свою спортивную карьеру» в составе сборной Бутырки. А вот Кокорин тогда отказался играть из-за старой травмы колена.

- Мы ожидаем, что и Павел Мамаев, и Александр Кокорин примут участие в матче. Мы их ждем, - отметил нам пресс-атташе команды «Салют» Григорий Куликов. - Подобные встречи в колониях мы еще не проводили. Это первый опыт. До этого, конечно, устраивали товарищеские игры с болельщиками или журналистами.

Белгородский «Салют» сейчас идет в середине турнирной таблиц ПФЛ - зона Центр. 9 августа у команды официальная игра против обнинского «Кванта». Так что велика вероятность, что против команды бывших игроков санкт-петербургского «Зенита» и «Краснодара» выйдут либо дублеры, либо молодые игроки. В команду же Павла Мамаев и Александра Кокорин войдут другие заключенные исправительной колонии.

- Думаю, нашим футболистам будет интересно попробовать себя в игре с такими именитыми спортсменами. Большинство наших ребят, конечно, таких игроков, вживую не видело. Хотя у нас есть, например, Александр Агеев, который играл за футбольный клуб «Краснодар», когда там был Павел Мамаев, - рассказал Григорий Куликов. - А когда Александр Кокорин еще выступал за «Динамо», в рамках Кубка России он как раз играл против нашего «Салюта». Тогда москвичи проиграли 0:1.

ИК №4 Алексеевки.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, в исправительную колонию № 4 Алексеевки Белгородской области спортсмены прибыли в начале июля. Учреждение расположено в 80 км от родины Александра Кокорина - города Валуйки. В этой ИК содержатся впервые осужденные мужчины. Известных футболистов отправили в восьмой отряд для благонадежных. Всего в нем 80 человек. Осужденные живут в общежитиях по 22 человека.

На работы Кокорина и Мамаева направили в швейный цех. Там они проводят по восемь часов шесть дней в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. Зарплата за труд - 11 200 в месяц. В колонии нет интернета. Связаться с близкими можно по стационарному телефону. На территории ИК есть ларек, библиотека и храм. В футбол спортсмены играют ежедневно по полтора часа. 2 августа Кокорин и Мамаев подали заявления в районный суд об условно-досрочном освобождении. В ответ суд затребовал из исправительного учреждения личные дела осужденных и их характеристики.

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