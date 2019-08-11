Капитан белгородского «Салюта» Андрей Колесников тренировался с Кокориным вместе еще в Валуйках

После матча, который проходил в исправительной колонии №4 Алексеевки Белгородского региона 10 августа и закончился победой заключенных со счетом 4:2, корреспондент «КП» пообщался с капитаном белгородской команды «Салют», защитником Андреем Колесниковым.

- Андрей, в каком составе вы играли против команды заключенных «Золотой лев»?

- Мы сегодня играли в составе: я, Александр Агеев, Александр Сныткин, Андрей Ивантеев, вратарь Даниил Полянский, а также генеральный директор клуба Андрей Щеглов и спортивный директор Вадим Старков.

- Накануне вечером у вас прошла игра с обнинским «Квантом». Возможно усталость от него сказалась на результате игры с командой Кокорина и Мамаева?

- Четверо наших играли с «Квантом» в матче 9 августа. Но не это сказалось на результате. Против нас вышли опытные, профессиональные футболисты высокого уровня, члены сборной России, чемпионы страны. Вышла отлично подготовленная команда, смотивированная только на победу. Также за «Золотой лев» играл и брат Кокорина Кирилл - ученик футбольной школы молодежи «Локомотива» у тренера Валерия Стаферова, который тренировал старшего брата.

Кроме того, вратарем у них был участник дубля «Салюта» одного из прошлых составов.

- Андрей, в свое время вы играли с Мамаевым, хорошо знали Кокорина, играли в юности в стенах подобного заведения?

- Да, с Павлом Мамаевым мы играли в «Торпедо», а Александра Кокорина я с детства знаю, так как сам с Валуек. Тренировались, играли вместе. Были приятно их снова увидеть, пусть даже в такой обстановке.

А в местах лишения свободы мне уже довелось играть. Лет в 10-11 я выступал за команды одной деревни, мы играли в Валуйской колонии для малолетних.

- Насколько обстановка игры отличалась от традиционной для вас?

- Отличие мы почувствовали сразу. Несмотря на жаркий день, повеяло каким-то холодком. При проходе тебя обыскивают, практически ничего с собой проносить нельзя. Да и вместе привычных футбольных фанатов и зрителей, 300-400 заключенных в робах.

Помимо этого, футбольное поле практически полностью земляное, очень мало растительности. К тому же размеры нестандартные.

- Каковы впечатления от игры? Какой получили опыт?

- В первом тайме мы пропустили всего один гол, который отквитали в начале второго тайма. Но, все же проиграли со счетом 4:2. Каких-то выводов в плане тактики особых нет, а вот пример с Павла и Александра стоит брать в том плане, что два игрока высокого уровня, миллионеры не просто вышли поиграть «для галочки», а навязали нам настоящую борьбу, особенно жестко проявил себя Павел Мамаев.

В СИЗО у них не было особо возможности для занятия спортом, а здесь они тренируются каждый день и находятся в прекрасной форме. Я уверен, что выйдя из мест заключения, они продолжат свою успешную футбольную карьеру.

Фото ФК "Салют" ВКонтакте.

Фото ФК "Салют" ВКонтакте.

- После игры вам удалось пообщаться со своими противниками?

- После игры для нас было устроены совместное чаепитие в течение часа. Я смог пообщаться со своими старыми знакомыми, тем более, Кокорина я не видел лет восемь. Кроме того, наш директор Александр Щеглов приготовил подарки, который передал заключенным.

Фото пресс-службы УФСИН России по Белгородской области.

Напомним, что Александра Кокорина и Павла Мамаева в белгородскую ИК №4 перевели в начале июля этого года. Футболисты живут в бараке, которое в колонии называют общежитием, на 20 человек. Спят на 2-ярусных кроватях, работают 6 дней в неделю, получая зарплату в размере 11 200 рублей. В их обязанности входит упаковка одноразовых защитных костюмов «Каспер».

Павел Мамаев. Фото пресс-службы УФСИН России по Белгородской области.

Накануне матча оба футболиста подали заявления на условно-досрочное освобождение.