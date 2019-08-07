Кокорин и Мамаев сыграют за решеткой с футбольным клубом «Салют Белгород»

Как сообщает пресс-служба ФК, 10 августа «Салют Белгород» сыграет с командой «Золотой лев», за которую выступают заключенные исправительной колонии №4 города Алексеевки. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Напомним, осужденные за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев получили полтора года колонии общего режима. Еще во время нахождения в СИЗО "Бутырка" Мамаев добился, чтобы им разрешили сыграть в футбол. Тогда это было небольшой сенсацией, так как такой практики в истории российских следственных изоляторов до этого не было. Поле оборудовали в одном из двориков и Павел сыграл с сокамерниками, забив 7 (!) голов. Кокорин тогда не играл, так как перенес тяжелую травму и его адвокаты переживали, что у футболиста нет в СИЗО условий для реабилитации.

Из СИЗО «Бутырка» Павла Мамаева и Александра Кокорина по этапу отправили в четверг, 4 июля в ИК №4 Алексеевки Белгородского региона, где содержатся впервые осужденные мужчины. В колонии работает общеобразовательная школа, осужденные могут освоить разные специальности, к примеру, токаря, каменщика, электромонтера, Электросварщика, машиниста компрессорных установок, а также оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

Как и во всех подобных исправительных заведений, в колонии есть футбольное поле, а также возможность заниматься другими видами спорта. Начальник колонии, воспользовавшись случаем, даже взял у известных футболистов автограф и направил в 8-й отряд, где отбывают наказание 80 человек.

Живут Кокорин и Мамаев в бараке для благонадежных, который рассчитан на 22 человека. Спать им приходится на двухъярусных кроватях. А работать – в швейном цеху по 8 часов шесть дней в неделю. Футболисты заняты упаковкой одноразовых костюмов и получают зарплату 11 200 рублей в месяц.

Интернет в колонии запрещен, звонить можно только со стационарного телефона по карточке. Разрешены также покупки сладостей в местном ларьке и посещение библиотеки. Есть также на территории ИК действующий храм Георгия Победоносца, так что есть время подумать о душе.

Отметим, что 2 августа братья Кокорины и Мамаев подали заявления в районный суд об условно-досрочном освобождении. 5 августа суд затребовал из исправительного учреждения личные дела осужденных и их характеристики.