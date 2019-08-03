2019-08-03T18:31:43+03:00
Общество

Мамаев и Кокорины подали ходатайство об условно-досрочном освобождении в Алексеевский районный суд Белгородской области

Материалы в суде зарегистрированы в пятницу, 2 августа
Ирина ТАРАСОВА
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исправительная колония №4, в которой отбывают наказание футболисты.исправительная колония №4, в которой отбывают наказание футболисты.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, а также брат последнего Кирилл, осужденные за драки в Москве, 2 августа подари ходатайство об условно-досрочном освобождении от лишения свободы в Алексеевский районный суд Белгородской области.

В суде подтвердили информацию, что материалы по ходатайствам зарегистрированы. Но когда они будут рассмотрены, пока неизвестно.

Напомним, что Мамаев и Кокорин были направлены в исправительную колонию N4 Белгородской области для отбывания наказания в начале июля. Мамаев должен выйти на свободу 6 ноября, Кокорин – 7 декабря 2019 года.

Срок они получили после двух конфликтов в центре Москвы, которые произошли 8 октября 2018 года. Участниками конфликтов тогда стали Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий.

В колонии футболисты живут в бараках, рассчитанных на 22 человека, спят на 2-ярусных кроватях. Работают в швейном цеху по 8 часов 6 дней в неделю. Имеет возможность ходить в библиотеку, покупать сладости и заниматься футболом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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