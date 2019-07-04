Кокорина и Мамаева уже ждут в белгородской колонии

Павла Мамаева и Александра Кокорина отправили из московского СИЗО №2 ("Бутырка") по этапу в четверг, 4 июля. Известных футболистов переведут в колонию в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН. Суд приговорил приятелей к полутора годам. Однако с учетом времени в СИЗО, спортсменам останется отсидеть менее шести месяцев.

Как стало известно «Комсомолке», этот срок Кокорин и Мамаев проведут в ИК №4 Алексеевки, где содержатся впервые осужденные мужчины. К слову, в исправительном учреждении уже ждут их приезда, правда, точно не знают времени прибытия.

В региональном УФСИН сообщают, что информации о переводе к ним статусных заключенных пока не получали. В любом случае режим и условия содержания одинаковы для всех.

Известно, что на территории колонии работает общеобразовательная школа, предоставляющая программу среднего образования. Также осужденные могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

Как и во всех подобных исправительных учреждениях, здесь есть футбольное поле и возможность заниматься другими видами спорта в свободное от работы время. Что же касается общественно полезного труда, то у Кокорина и Мамаева есть шанс приобрести массу новых навыков.

К основным видам выпускаемой колонией продукции относятся одноразовый костюм «Каспер» (средство защиты, которое интернет-магазины предлагают по цене от 40 до 100 с небольшим рублей), пшеничная мука первого и второго сорта, отруби, шлифованный горох, пшено, ржаная обдирная мука, стиральный порошок «Лотос эконом», дезинфицирующее средство «ФортисДез», уличные беседки, мангалы, парковые лавочки. Кроме того, здесь оказывают услуги по гранулированию полимеров.

Есть время подумать и о душе. На территории действует храм во имя Георгия Победоносца. Также для досуга осужденных создана библиотека и клуб.

Добавим, что Алексеевка расположена менее, чем в 80 км от Валуек, откуда родом братья Кокорины. На одном из заседаний суда Александр просил отправить его поближе к родине. Так и вышло.

Напомним, история началась в октябре прошлого года. Футболисты отмечали победу "Зенита" в ночном клубе. А после гулянки стали участниками двух драк. Спустя несколько дней их задержали. С тех пор они находились в "Бутырке". Пока шло следствие и суд, играли в футбол во дворе СИЗО.

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