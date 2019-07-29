2019-07-29T19:45:30+03:00
Спорт

Кокорин и Мамаев в белгородской колонии ходят в библиотеку и покупают сладости в ларьке

На занятия спортом отводится полтора часа вечером
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Спортсмены пробудут в колонии почти до зимы.Спортсмены пробудут в колонии почти до зимы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев продолжают отбывать наказание в исправительной колонии № 4 города Алексеевки Белгородской области. Как рассказали в региональном УФСИН, футболистов определили в восьмой отряд. Всего в нем 80 человек. Осужденные живут в бараках, которые сейчас называют общежитиями. Каждое рассчитано на 22 человека. В корпусах стоят двухъярусные кровати. Футболисты попали в барак для благонадежных, тех, кто не нарушает режим.

Работают спортсмены в швейном цеху по восемь часов шесть дней в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. Зарплата - 11 200 в месяц. На территории ИК нет интернета. Работают только стационарные телефоны по карточке. Из интересных занятий - ежедневные игры в футбол. Согласно расписанию с 18.30 до 20.00. Также футболисты покупают сладости в местном ларьке и посещают библиотеку.

ИК № 4. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ИК № 4.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Напомним, в начале июля спортсмены прибыли в исправительную алексеевскую колонию № 4. Учреждение расположено в 80 км от родины Александра Кокорина - Валуек. В этой ИК содержатся впервые осужденные мужчины. Здесь, как и во многих всех подобных заведениях, есть футбольное поле и возможность заниматься другими видами спорта в свободное время.

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В белгородской колонии Кокорин и Мамаев смогут часто звонить домой и заработать. Об условиях содержания и порядках, царящих в этой ИК, «Комсмосолке» рассказал Анатолий Малахов - человек хорошо знакомый с системой, председатель Общественной наблюдательной комиссии Воронежской области. По словам эксперта, в колонии не дают послаблений, а требуют соблюдения правил. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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