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НовостиПроисшествия6 августа 2026 7:32

В Белгородском округе дважды объявляли опасность атаки БпЛА утром 6 августа

Жителям советует держаться подальше от окон
Алексей СЕРГУНИН
В 10:17 6 августа в Белгородском округе объявили опасность атаки дронов.

В 10:17 6 августа в Белгородском округе объявили опасность атаки дронов.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 10:17 6 августа в Белгородском округе объявили опасность атаки дронов. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

Ранее сегодня в 7:26 аналогичный режим повторно ввели в Белгородском округе.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа.