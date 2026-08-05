Семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа

Раненых доставили в больницу Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли очередные удары по мирному населению Белгородской области. Ранены семь человек. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В хуторе Масычево Грайворонского округа при взрыве украинского беспилотника ранены двое мужчин. Один из пострадавших получил множественные осколочные ранения мягких тканей и открытый перелом. У второго – множественные осколочные ранения мягких тканей. Оба мужчин находятся в состоянии средней степени тяжести. Их транспортируют во вторую городскую больницу в Белгород. Повреждены два автомобиля.

В селе Илек-Кошары Ракитянского округа в результате удара вражеского БПЛА по предприятию пострадали двое мужчин. Пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. У одного мужчины диагностировали минно-взрывную травму задней поверхности грудной клетки. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Второй мужчина получил минно-взрывную травму голени, состояние ближе к удовлетворительному. Оба продолжат лечение в горбольнице №2 Белгорода. Во время атаки на предприятии повреждены ворота и трактор.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа на территории коммерческого объекта вследствие удара беспилотника пострадали два человека. По предварительной информации, у мужчины осколочное ранение ноги. Женщина получила осколочное ранение в области живота. Скорые доставляют пострадавших в больницу Белгорода. Повреждено остекление коммерческого объекта.

В Шебекино после удара дрона мужчина получил осколочное ранение надплечья. Пострадавшего доставили на попутном транспорте в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой помощи бригада «скорой» транспортирует белгородца в городскую больницу №2 Белгорода. В результате атаки повреждены три автомобиля, также выбиты окна в нескольких квартирах многоэтажки.

В селе Муром Шебекинского округа из-за удара дрона повреждены ворота на предприятии.

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате взрыва беспилотника повреждено окно частного дома. В селе Грузское после детонации БПЛА повреждена крыша социального объекта.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон атаковал частный дом и автомобиль – поврежден кузов автомобиля, в доме выбиты окна. В селе Солохи после взрыва дрона повреждены две легковушки. В поселке Октябрьский от удара FPV-дрона на территории предприятия повреждены грузовой автомобиль и окна в здании.