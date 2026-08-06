Не менее одного беспилотника сбили над Белгородской областью в ночь с 5 на 6 августа

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 5 августа до 8:00 6 августа перехвачены и уничтожены 605 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа.