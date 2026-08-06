Враг 105 раз атаковал Белгородскую область

Ударам врага подверглись Белгород и 16 округов - Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинскй и Яковлевский. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

5 августа ВСУ 105 раз атаковали территорию Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатор Александр Шуваев.

Ударам подверглись Белгород и 16 округов - Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Вейделевский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Корочанский, Красногвардейский, Краснояружский, Ракитянский, Старооскольский, Шебекинскй и Яковлевский.

Противник совершил 16 обстрелов с применением артиллерии, авиации и реактивных систем залпового огня и 14 раз сбрасывал взрывчатку с БпЛА. ПВО сбила 219 беспилотников.

В Белгородском, Борисовском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 17 человек. Десять из них госпитализированы в больницы.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа.