Ракетную опасность объявили в Белгородской области 6 августа утром

Ракетную опасность объявили в Белгородской области 6 августа в 8:35. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Ракетную опасность объявили в Белгородской области 6 августа в 8:35. Об этом в своем канале в МАКС сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

- Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство, - советует чиновник.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 5 августа до 8:00 6 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 605 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 19 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, семь человек ранены во время атак беспилотников ВСУ в Белгородской области 5 августа.