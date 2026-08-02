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НовостиПолитика2 августа 2026 19:22

Ракетная опасность в очередной раз объявлена в Белгороде и Шебекино 2 августа

Жителей призывают оставаться в безопасном месте
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: мэрия Белгорода

Фото: мэрия Белгорода

В четвертый раз за день 2 августа в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявили ракетную опасность. Сирена воздушной тревоги запущена в муниципальных образованиях 22:18.

Жителей призывают срочно пройти в безопасное место. Если вы находитесь дома, ни в коем случае не подходите к окнам. Перейдите в комнату со сплошными стенами. По возможности спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство.

Ранее сообщалось, что при ракетном обстреле в Грайворонском округе три человека погибли, еще четверо получили ранения. Также сегодня в Валуйском округе украинский дрон ударил рядом с детской площадкой - погибла 13-летняя девочка. Еще две девочки 7 и 9 лет госпитализированы с множественными ранениями.

Ракетная опасность повторно в 23:19.