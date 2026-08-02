Дрон ВСУ ударил по детской площадке в Белгородской области: погибла 13-летняя девочка

Двоих девочек с множественными ранениями доставили в больницу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли террористический удар по детской площадке в Белгородской области. Один ребенок погиб, еще двое получили ранения. О случившемся сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Вражеский беспилотник нанес удар рядом с детской площадкой в селе Принцевка Валуйского округа. 13-летняя получила тяжелые ранения.

- Медики, прибывшие на место, предприняли все возможные меры для ее спасения, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Разделяю с родными горечь этой утраты. Конечно, никакими словами не передать боль от потери ребенка. Это большое горе не только для родных, но и для всех нас. Мои искренние соболезнования родителям девочки, - написала врио главы региона Шуваев в соцсети.

Также множественные осколочные ранения получили еще две девочки – 7 и 9 лет. У семилетнего ребенка ранения головы, спины, рук и ног. Врачи экстренно госпитализировали ее в Валуйскую центральную районную больницу. Девятилетнюю девочку бригада скорой медицинской помощи также транспортирует сейчас в больницу.

Врачи оказывают пострадавшим детям всю необходимую медицинскую помощь. Медики докладывают о состоянии детей врио губернатора.