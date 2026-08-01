Три человека погибли и три ранены при ракетном ударе по сельхозпредприятию в Белгородской области

Пострадавших доставят в больницу Белгорода Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по мирному населению и гражданским объектам в Белгородской области. В результате очередной атаки три человека погибли, еще трое получили ранения. Подробности случившегося сообщили в оперативном штабе региона.

Ракетному обстрелу подверглось сельскохозяйственное предприятие в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. В результате прилета снарядов на месте происшествия погибли трое мужчин. Еще трое мужчин получили множественные осколочные ранения тела. Врачи Борисовской центральной районной больницы оказывают пострадавшим необходимую помощь. Для дальнейшего лечения пациентов транспортируют во вторую городскую больницу в Белгород.

В селе Грузское Борисовского округа из-за детонации FPV-дрона загорелась крыша многоквартирного дома. Возгорание ликвидировано силами добровольной народной дружины. После удара второго беспилотника загорелась грузовая машина – пожар потушили.

В городе Шебекино в результате взрыва дрона повреждено остекление квартиры в многоэтажке.

На участке автомобильной дороги Ракитное – Пролетарский в Ракитянском округе при ударе дрона поврежден грузовик. В селе Илек-Кошары после детонации двух FPV-дронов на территории сельхозпредприятия поврежден трактор.

В селе Казинка Валуйского округа от удара FPV-дрона в коммерческом объекте поврежден навес. Из-за взрыва второго беспилотника повреждено оборудование.

Недалеко от села Погореловка в Корочанском округе два беспилотника ударили по парковке – повреждены три грузовика и прицеп.

В селе Погромец Волоконовского округа вследствие атаки дрона повреждена линия электропередачи. Жители населенного пункта временно остаются без электричества.

В селе Ясные Зори Белгородского округа после атаки FPV-дрона повреждена легковушка.