Врио губернатора Белгородской области губернатора сообщил о состоянии раненых детей

Александр Шуваев навестил в больнице пострадавших детей Фото: соцсети Александра Шуваева.

В детской областной клинической больнице в Белгороде на сегодня проходят лечение трое детей, которые получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ по областному центру. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев навестил пациентов медицинском учреждении.

По информации врио главы региона, дети идут на поправку, их жизни уже ничто не угрожает. Врачи делают все для скорейшего выздоровления ребят.

Так, 15-летний Александр получил травмы и ранения при ударе вражеского БПЛА на коммерческий объект. Состояние подростка медики оценивают как средней степени тяжести, динамика выздоровления положительная.

Двухлетняя Ульяна получила осколочное ранение. Она самая аленькая пациентка больницы. Девочка уже идет на поправку.

Владимир, 11-летний брат Ульяны, был госпитализирован в тяжелом состоянии с осколочными ранениями и травмой глаза. Мальчик два дня находился в реанимации. На сегодняшний день его уже перевели в палату. Жизни ребенка ничего не угрожает. Брат и сестра были ранены при массированной атаке БПЛА по центру Белгорода в ночь на 27 июля.

- Все трое находятся под чутким наблюдением специалистов. Спасибо медицинским сотрудникам за заботу и профессионализм, - отметил Шуваев.