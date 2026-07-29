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Политика29 июля 2026 7:37

15-летний паренек ранен при ударе ВСУ по Белгороду 29 июля

Беспилотник нанес удар по коммерческому объекту
Алексей СЕРГУНИН
15-летнего парнишку с осколочными ранениями плеча и предплечья на «скорой» доставили в детскую областную клиническую больницу.

15-летнего парнишку с осколочными ранениями плеча и предплечья на «скорой» доставили в детскую областную клиническую больницу.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Белгороде в результате атаки со стороны ВСУ пострадал несовершеннолетний 29 июля. Об этом сообщает оперштаб региона.

Беспилотник нанес удар по коммерческому объекту. 15-летнего парнишку с осколочными ранениями плеча и предплечья на «скорой» доставили в детскую областную клиническую больницу. Повреждены навес и автомобиль.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 28 июля до 8:00 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских БпЛА самолетного типа над территориями 12 регионов, включая Белгородскую область, и акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 219 БпЛА ВСУ атаковали 78 населенных пунктов Белгородской области.