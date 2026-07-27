12 человек пострадали в Белгороде во время ночной массированной атаки БПЛА ВСУ

12 мирных жителей ранены. Фото: @v_v_demidov

В ночь на 27 июля Белгород подвергся массированной атаке беспилотников вооруженных сил Украины. По предварительной информации, в результате нанесенных ударов пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое несовершеннолетних. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

Одной из пострадавших, которая получила слепое осколочное ранение височной области, медики оказали помощь на месте происшествия. Остальных раненых бригады скорой помощи транспортировали в больницы областного центра. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Фото: @v_v_demidov

В результате вражеских атак в Белгороде загорелось несколько квартир в многоквартирном доме. Жителям пришлось эвакуироваться через балконы. Также произошло возгорание как минимум 15 припаркованных легковых автомобилей. Ночью пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания.

Также от ударов беспилотников ВСУ в течение ночи частично разрушен частный дом и повреждены несколько многоэтажек.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

Фото: @v_v_demidov

Мэр Белгорода Валентин Демидов также добавил, что в двух поврежденных МКД временно отключены коммуникации. После ликвидации пожара жильцы некоторых квартир пока не смогут вернуться домой. Территория оцеплена и охраняется. Ночью жильцов городские власти организованно доставили в пункты временного размещения.

Если вы пострадали или ваше имущество было повреждено во время атак ВСУ, обращайтесь по телефону 112. Все обращения будут зафиксированы и отработаны в индивидуальном порядке.