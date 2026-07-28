В больницах Белгородской области находятся 111 жителей, получивших ранения при атаках ВСУ

Фото из архива КП

За последние сутки в результате атак ВСУ получили ранения 12 жителей Белгородской области, один человек погиб. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

- Четверо пострадавших продолжают лечение амбулаторно, восемь - в стационаре, - уточнил министр.

Всего на данный момент в больницах Белгородской области проходят лечение 111 пациентов, получивших ранения в ходе атак со стороны Украины. Состояние десятерых пациентов оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Два человека, находившихся в больницах в связи с полученными ранее ранениями, скончались.

Также Андрей Иконников рассказал, что состояние ребенка, получившего тяжелые ранения в предыдущие сутки, улучшилось, хотя все еще остается тяжелым. Его перевели из реанимации в обычную палату.

Пассажирам рейсового автобуса, атакованного 28 июля в Шебекино, медицинская помощь оказывается в полном объеме.