Дроны массово атаковали Белгород. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Белгород снова оказался под массированной атакой БПЛА. В ночь на 19 июля беспилотники атаковали мирные объекты. В результате налета произошли пожары в многоэтажках. Уже известно, что пострадали как минимум 12 человек, среди них двое детей. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА на Белгород 27 июля 2026 года.

Что известно об атаке БПЛА на Белгород 27 июля 2026 года: что известно, подробности

Практические весь день 26 июля и всю ночь 27 июля в Белгородской области объявляли беспилотную опасность. Людей просили не выходить на улицы, оставаться в укрытиях, не подходить к окнам. Дроны летели десятками. В ночь на 27 июля 2026 года Белгород буквально наполнили звуки пожарных сирен. В результате массированной атаки произошли пожары в многоквартирных домах. Сгорели более 15 припаркованных автомобилей.

К утру стало понятно, что пострадали мирные жители, среди которых дети.

Последствия атаки БПЛА на Белгород и Белгородскую область 27 июля 2026 года: разрушения, пострадавшие

Последствия атаки БПЛА на Белгород и разрушения казались серьезными. Пострадали жители. Как сообщает оперштаб Белгородской области, по предварительным данным, ранения получили 12 человек, среди них двое детей.

«Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», - прокомментировали в оперштабе.

Позже губернатор Александр Шуваев уточнил, что число пострадавших увеличилось до 13 человек. Ранеными детьми казались брат и сестра.

Сейчас 11-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, у его 2-летней сестры состояние средней степени тяжести.

- Врачи делают всё возможное для их лечения. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. При необходимости будем направлять их в федеральные клиники, - сообщил глава региона.

На данный момент все возгорания ликвидированы. Известно, что из-за дронов также частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД.

По данным губернатора, за сутки Белгородская область была атакована 93 раза:

- Противник совершил десять артиллерийских обстрелов, также пять раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА. Благодаря профессиональной работе расчётов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбит и подавлен 141 вражеский беспилотник.

Ночной массированной атаке на Белгород предшествовали удары в дневное время и вечером. Долбили по пяти населенным пунктам региона. К счастью, обошлось без пострадавших. А 26 июля в самом Белгороде дрон преследовал грузовик и сдетонировал. Помимо этого, были повреждены еще два грузовых автомобиля, в здании коммерческого объекта выбито остекление.

Дроны атаковали грузовик. Фото: оперштаб Белгородской области.

Напомним, что по данным губернатора Белгородской области Александра Шуваева, только за сутки с 25 на 26 июля, ВСУ 89 раз атаковали регион, было шесть обстрелов с применением реактивных систем залпового огня. В Грайворонском округе погиб мирный житель. Получили ранения 12 человек в Белгороде, Белгородском, Краснояружском и Шебекинском округах. Пять пострадавших продолжают лечение в больницах.