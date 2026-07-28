Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+26°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 июля 2026 6:49

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в белгородском Шебекино: ранены 19 человек

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
19 мирных жителей получили ранения при атаке БПЛА на автобус

19 мирных жителей получили ранения при атаке БПЛА на автобус

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной террористический удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. Ранения получили 19 человек. Подробности случившегося сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Утром 28 июля беспилотник противника целенаправленно атаковал пассажирский рейсовый автобус в городе Шебекино. По предварительной информации, обошлось без жертв. Одрако ранения различной степени тяжести получили 19 пассажиров.

В Шебекиноскую центральную районную больницу оперативно были доставлены 18 человек. у пятнадцати пострадавших диагностировали осколочные ранения. Еще трое получили акубаротравмы.

Шестерых тяжелых раненых доставят в больницы Белгорода

Шестерых тяжелых раненых доставят в больницы Белгорода

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Шестеро пострадавших, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи и стабилизации их транспортируют в больницы Белгорода.

- Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - отметил Александр Шуваев.

Врио главы региона также добавил, что в результате нанесенного удара на месте атаки повреждены автобус и грузовик. Кроме того, осколками посекло легковой автомобиль.