ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в белгородском Шебекино: ранены 19 человек

19 мирных жителей получили ранения при атаке БПЛА на автобус Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной террористический удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. Ранения получили 19 человек. Подробности случившегося сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

Утром 28 июля беспилотник противника целенаправленно атаковал пассажирский рейсовый автобус в городе Шебекино. По предварительной информации, обошлось без жертв. Одрако ранения различной степени тяжести получили 19 пассажиров.

В Шебекиноскую центральную районную больницу оперативно были доставлены 18 человек. у пятнадцати пострадавших диагностировали осколочные ранения. Еще трое получили акубаротравмы.

Шестерых тяжелых раненых доставят в больницы Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Шестеро пострадавших, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии. После оказания помощи и стабилизации их транспортируют в больницы Белгорода.

- Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь. Если потребуется, будем переводить раненых в федеральные медучреждения. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления, - отметил Александр Шуваев.

Врио главы региона также добавил, что в результате нанесенного удара на месте атаки повреждены автобус и грузовик. Кроме того, осколками посекло легковой автомобиль.