В шести округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 24 июля утром

В 7:52 24 июля в Чернянском, Прохоровском, Валуйском, Ракитянском, Яковлевском, Ивнянском, округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 7:52 24 июля в Чернянском, Прохоровском, Валуйском, Ракитянском, Яковлевском, Ивнянском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщал оперштаб Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, в ночь с 23 на 24 июля перехвачен и уничтожен 571 украинский БпЛА самолетного типа над территориями 16 регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, от атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области. Тем временем, больше 330 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки.