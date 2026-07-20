От атак ВСУ один человек погиб и еще 16 ранены в Белгородской области 20 июля

Четверо пострадавших госпитализированы Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам и мирному населению Белгородской области 20 июля. В результате очередных атак со стороны противника погиб мирный житель. Еще 16 человек получили различные ранения. Подробности сообщили в оперативном штабе региона.

В селе Головино Белгородского округа от удара дрона по предприятию погиб мужчина. Еще одного пострадавшего с осколочными ранениями шеи и плеча «скорая» доставила больницу Белгорода. На месте атаки повреждена ГАЗель.

В селе Бессоновка при детонации дрона на предприятии женщина получила акубаротравму. После оказанной помощи продолжит амбулаторное лечение.

В селе Стрелецкое Белгородского округа из-за взрыва беспилотника рядом с коммерческим объектом ранен мужчина. «Скорая» оставила пострадавшего в областную клиническую больницу – состояние тяжелое. На месте детонации повреждены шесть автомобилей.

В селе Салтыково при взрыве FPV-дрона на предприятии мужчина получил осколочные ранения ног и живота. Пострадавшего доставили в больницу.

До двух выросло число пострадавших при утренней атаке БПЛА на коммерческий объект в поселке Дубовое Белгородского округа. Мужчине с осколочным ранением спины оказали помощь в больнице, госпитализация не потребовалась.

Медпомощь также оказали еще одному бойцу самообороны, пострадавшему в районе села Бочковка Белгородского округа. Госпитализация не потребовалась.

При взрыве БПЛА в Белгороде женщина получила акубаротравму. Медики оказали необходимую помощь на месте, от госпитализации она отказалась. На месте атаки повреждены три автомобиля.

Еще два бойца самообороны, пострадавшие от удара дронана административное здание в Шебекино, обратились в Шебекинскую ЦРБ с акубаротравмами. Госпитализация не потребовалась

В селе Ржевка Шебекинского округа после взрыва FPV-дрона в воздухе мужчина получил осколочное ранение бедра. Помощь пострадавшему оказали врачи районной больницы, лечение продолжит амбулаторно. В двух частных домах разбиты окна.

В селе Вознесеновка из-за атаки дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму. Госпитализация не потребовалась. Машина повреждена.

В Шебекино после взрыва дрона возле автомобиля мужчина получил акубаротравму. Госпитализация не потребовалась.

В поселке Прохоровка от удара БПЛА по коммерческому объекту женщина получила осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада «скорой» транспортирует пострадавшую в больницу Белгорода. Повреждены здание, легковушка и четыре грузовика.

В поселке Красная Яруга из-за взрыва дрона возле коммерческого объекта ранены три человека. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу. Мужчина со слепым осколочным ранением голени госпитализирован в больницу Белгорода. Еще один мужчина и женщина продолжат амбулаторное лечение. На месте атаки сгорели два транспортных средства.