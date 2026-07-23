Больше 330 беспилотников выпустили ВСУ по Белгородской области за сутки

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За прошедшие сутки ВСУ атаковали 85 населенных пунктов в 14 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 335 беспилотника и свыше 25 снарядов. Погиб мирный житель, еще девять человек получили ранения. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В Алексеевском, Вейделевском, Волоконовском, Новооскольском, Старооскольском и Яковлевском округах обошлось без последствий.

В Белгороде после ракетного обстрела и атак БПЛА ранен мужчина – пострадавший госпитализирован. Повреждены четыре коммерческих объекта, МКД, два складских помещения и семь автомобилей.

В Белгородском округе в поселке Северный ранены двое мужчин. Оба госпитализированы, один из них тяжелом состоянии. В селе Новая Деревня ранен мужчина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены пять коммерческих объектов, 24 легковушки, два грузовика и трактор, 9 частных домов, хозпостройки, МКД, газовая труба, ЛЭП, предприятие, гараж складское помещение.

В Борисовском округе повреждены административное здание и автомобиль.

В Валуйском округе повреждены две легковушки и грузовик, техническое сооружение, хозпостройка.

В Грайворонском округе повреждены два коммерческих, два инфраструктурных и социальный объекты, пять частных домов и четыре автомобиля.

В Краснояружском округе ранены супруги – госпитализация не потребовалась. Повреждены 8 частных домов, административное здание, хозпостройки, семь автомобилей, один из них сгорел, газовая труба гараж и ЛЭП.

В Ракитянском округе повреждены 6 грузовиков, частный дом и газовая труба.

В Шебекинском округе в селе Безлюдовка пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. В городе Шебекино ранен мужчина, отпущен на амбулаторное лечение. Вчера больницу Белгорода госпитализирована еще одна женщина, пострадавшая при атаке БПЛА на пассажирский автобус в Шебекино 20 июля. Сегодня утром от удара дрона по ГАЗели погиб мужчина. Еще один мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. В округе повреждены 10 частных домов и МКД, газовая труба, гараж, 2 цеха предприятия, социальный и 4 коммерческих объекта, 12 транспортных средств, административное здание предприятия. Также сгорели частный дом и автобус.