В Белгороде и округе объявили опасность атаки БпЛА 15 июля

В 17:09 режим атаки дронов объявили в Белгородском округе. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 17:18 15 июля в Белгороде объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

В 17:09 аналогичный режим объявили в Белгородском округе.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.