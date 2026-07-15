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НовостиПроисшествия15 июля 2026 5:50

Не менее одного беспилотника уничтожили над Белгородской областью в ночь с 14 на 15 июля

Враг атаковал семь регионов РФ
Алексей СЕРГУНИН
Обломки дрона.

Обломки дрона.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

- С 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, - уточнили в военном ведомстве.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.