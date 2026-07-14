Женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе

После атаки дронов ВСУ повреждены частные дома, транспорт и социальные объекты Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины нанесли удары в девяти населенных пунктах приграничья Белгородской области 14 июля. Ранена мирная жительница. О последствиях сообщили в оперативном штабе региона.

В поселке Октябрьский Белгородского округа FPV-дрон противника атаковал частный дом. При детонации беспилотника женщина получила осколочные ранения пальцев рук. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую во вторую городскую больницу Белгорода. В доме из-за атаки загорелась кровля – пожар оперативно ликвидировали.

После ударов еще нескольких беспилотников в населенном пункте повреждены два легковых и грузовой автомобили, гараж, а также выбиты стекла в частном доме и одной квартире многоэтажки. В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за детонации FPV-дрона разбиты окна, посечены входная группа частного дома и машина.

В селе Овчинниково Валуйского округа после атаки дрона на территории предприятия поврежден ангар.

В городе Грайворон вследствие ударов FPV-дронов повреждены окна частного дома, грузовик и две легковушки. В селе Почаево Грайворонского округа в результате атаки дрона в здании социального объекта повреждена кровля.

В городе Шебекино из-за детонации FPV-дрона осколками посечена машина. После удара второго беспилотника поврежден инфраструктурный объект. в результате атаки третьего дрона на предприятии разбиты окна административного здания, а также повреждены два грузовых автомобиля.

В хуторе Шаховка Волоконовского округа в результате взрыва БПЛА сгорел частный дом. В селе Борисовка FPV-дрон после атаки дрона повреждено остекление в здании социального объекта.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от удара дрона повреждено оборудование.

В селе Березовка Борисовского округа при атаках беспилотников повреждены крыши двух частных домов. В одном из домовладений загорелась кровля – возгорание ликвидировано.