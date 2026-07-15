123 раза ВСУ атаковали Белгородчину

Обломки дрона. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

14 июля ВСУ 123 раза атаковали территорию Белгородской области. Об этом в своем канале в МАКС сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Враг ударил по десяти округам - Красненскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому и Грайворонскому.

Противник 11 раз при обстрелах использовал авиацию и артиллерию, семь раз сбрасывал взрывные устройства с БпЛА. ПВО сбили 91 дрон.

Ранены пять человек в Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах. Трое из них продолжают лечиться в стационаре.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.