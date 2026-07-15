В восьми округах Белгородской области объявили опасность атаки БпЛА 15 июля днем

В 13:11 15 июля в Белгородском округе объявили повторную опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 13:11 15 июля в Белгородском округе объявили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

- Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие, - советуют спасатели.

В 14:15 аналогичный режим объявили в Краснояружском, Грайворонском, Ракитянском, Борисовском и Ивнянском округах, в 14:26 – в Прохоровском округе, в 14:43 – в Вейделевском округе.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.