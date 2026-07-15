Четыре округа Белгородской области атаковали ВСУ 15 июля

В городе Шебекино повреждены трактор и два частных дома. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

Атаки со стороны ВСУ продолжаются на Белгородскую область 15 июля. Об этом сообщает оперштаб региона. Предварительно, пострадавших нет

В Белгородском округе в селе Никольское повреждены шесть частных домов и линия электропередачи, в Ракитянском округе в поселке Пролетарский – девять машин, в поселке Ракитное – четыре грузовика, в городе Шебекино – трактор и два частных дома, в селе Белянка - объект инфраструктуры, в Краснояружском округе в поселке Быценков – машина.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.