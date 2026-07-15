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НовостиПроисшествия15 июля 2026 10:01

В Валуйском округе Белгородской области объявляли ракетную опасность 15 июля

Режим сохранялся 12 минут
Алексей СЕРГУНИН
В 12:27 15 июля в Валуйском округе объявляли ракетную опасность.

В 12:27 15 июля в Валуйском округе объявляли ракетную опасность.

Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 12:27 15 июля в Валуйском округе объявляли ракетную опасность. Об этом сообщала пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области. Но уже через 12 минут – в 12:39 – режим отменили.

Напомним, что над округом с 11:14 действует режим атаки дронов.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.