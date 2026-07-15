В трех округах Белгородской области отменили опасность атаки дронов 15 июля утром

В 7:42 15 июля в Валуйском, Вейделевском и Ракитянском округах отменили опасность атаки БпЛА. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

В 7:42 15 июля в Валуйском, Вейделевском и Ракитянском округах отменили опасность атаки БпЛА. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

В Ракитянском округе режим действовал с 10:43 14 июля, в Валуйском округе – с 17:17, в Вейделевском округе – с 3:08 15 июля.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 14 июля до 7:00 15 июля перехвачены и уничтожены 93 украинских БпЛА самолетного типа над территориями семи регионов РФ, включая Белгородскую область, и над акваториями двух морей.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, женщина ранена от удара FPV-дрона ВСУ в Белгородском округе.