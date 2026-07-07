Раненая в Белгородском округе при атаке на автобус девочка находится в тяжелом состоянии Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вчера, 6 июля, в Белгородском округе беспилотник ВСУ нанес целенаправленный удар по пассажирскому автобусу. Число пострадавших при атаке выросло до восьми человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По уточненным данным, в результате нанесенного удара пострадали трое детей и пятеро взрослых. За медицинской помощью поздно вечером обратилась еще одна женщина.

Трое детей госпитализированы в детскую областную клиническую больницу Белгорода. Состояние годовалой девочки, получившей множественные осколочные ранения, врачи оценивают как тяжелое. Малышка находится в отделении реанимации.

В стационаре второй городской больницы также находятся три женщины. Остальные пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, вчера в результате ночного ракетного обстрела в селе Беловское погиб мужчина. Еще трое получили ранение. Один из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу.

Также вчера в больнице оказали помощь женщине, получившей акубаротравму в результате удара дрона на многоэтажку в поселке Майский. Госпитализация не потребовалась.