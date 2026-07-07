Раненая в Белгородском округе при атаке на автобус девочка находится в тяжелом состоянии

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.
Вчера, 6 июля, в Белгородском округе беспилотник ВСУ нанес целенаправленный удар по пассажирскому автобусу. Число пострадавших при атаке выросло до восьми человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
По уточненным данным, в результате нанесенного удара пострадали трое детей и пятеро взрослых. За медицинской помощью поздно вечером обратилась еще одна женщина.
Трое детей госпитализированы в детскую областную клиническую больницу Белгорода. Состояние годовалой девочки, получившей множественные осколочные ранения, врачи оценивают как тяжелое. Малышка находится в отделении реанимации.
В стационаре второй городской больницы также находятся три женщины. Остальные пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, вчера в результате ночного ракетного обстрела в селе Беловское погиб мужчина. Еще трое получили ранение. Один из пострадавших в тяжелом состоянии госпитализирован в областную клиническую больницу.
Также вчера в больнице оказали помощь женщине, получившей акубаротравму в результате удара дрона на многоэтажку в поселке Майский. Госпитализация не потребовалась.