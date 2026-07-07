Один человек погиб и трое ранены после ночного ракетного удара ВСУ по Белгородской области Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прошедшей ночью Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированным ракетным ударам со стороны ВСУ. В результате первой атаки погиб мирный житель, еще трое пострадали. Уточненную информацию сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.

По предварительной информации, после второго обстрела обошлось без пострадавших.

Во время повторной ракетной атаки в Белгороде произошло сильное возгорание на инфраструктурном объекте. На месте происшествия работали пожарные расчеты. Все экстренные службы продолжают работать в штатном режиме.