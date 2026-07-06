Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика6 июля 2026 17:34

До семи человек выросло число пострадавших при атаке на автобус в Белгородском округе

В детскую областную больницу госпитализирован 16-летний юноша
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Стало известно о третьем пострадавшем ребенке при атаке дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородском округе

Стало известно о третьем пострадавшем ребенке при атаке дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородском округе

Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать беспилотниками Белгородскую область. Под удары со стороны противника попали еще четыре населенных пункта в приграничье региона. Кроме того, увеличилось количество пострадавших при атаке дрона ВСУ в Белгородском округе. Медицинская помощь потребовалась еще одному несовершеннолетнему. Подробности рассказали в оперативном штабе Белгородской области.

По данным Оперштаба, в детскую областную клиническую больницу госпитализирован 16-летний подросток, который получил осколочное ранение голени во время удара украинского дрона по пассажирскому автобусу на участке автодороги Никольское – Таврово в Белгородском округе. Ранее также сообщалось, что при атаке ранения получили годовалая девочка и десятилетний мальчик. Также пострадали четверо взрослых, троих из них доставили в больницу Белгорода для дополнительного обследования.

В селе Двулучное Валуйского округа вследствие атаки FPV-дрона поврежден автомобиль. Из-за взрыва второго беспилотника повреждены частный дом, надворная постройка и машина.

В селе Белянка Шебекинского округа от удара дрона на предприятии разбиты окна, осколками посечены фасад здания и грузовой автомобиль.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате взрыва FPV-дрона поврежден инфраструктурный объект.

В поселке Борисовка Борисовского округа после удара дрона поврежден автомобиль.