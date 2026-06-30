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НовостиПолитика30 июня 2026 8:22

В Белгородском округе мужчина пострадал при детонации FPV-дрона ВСУ на предприятии

Пострадавший продолжит лечение в амбулаторных условиях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородском округе мужчина пострадал при детонации FPV-дрона ВСУ на предприятии

В Белгородском округе мужчина пострадал при детонации FPV-дрона ВСУ на предприятии

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

FPV-дрон вооруженных сил Украины сдетонировал на территории предприятия в хуторе Церковный Белгородского округа. Ранен мирный житель. О случившемся сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Пострадавший самостоятельно обратился в Октябрьскую районную больницу. Врачи диагностировали ему осколочное ранение бедра. После оказанной помощи белгородец продолжит лечение в амбулаторных условиях, госпитализация не потребовалась.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня утром в результате атак беспилотников ВСУ один человек погиб, еще четверо получили ранения. Кроме того, в Шебекино при детонации дрона противника на остановке общественного транспорта пострадали еще трое мирных жителей.